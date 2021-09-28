Появления этой зимой новых, агрессивных штаммов коронавируса не исключают в минздраве РК

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Призвал Алексей Цой казахстанцев вакцинироваться от гриппа. В осенне-зимний период при сниженном иммунитете, такая защита будет не лишней.
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Не исключают в Минздраве и появления этой зимой новых, завозных штаммов коронавируса, которые могут быть и более агрессивными, чем те, что циркулируют в стране сейчас.
«Конечно, по вспышкам мы ситуацию отдельно мониторим. Новые завозные штаммы, которые появляются на территории республики и одним из рисков несомненно может быть — это завоз новых штаммов, более агрессивных. На данный момент те штаммы, которые находятся на территории Казахстана, находятся под контролем и мы в принципе постоянно ведем работу ,в том числе по разработке отечественной вакцины, с учетом добавления появляющихся штаммов на территории РК», — сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.
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Вопрос по ревакцинации особо остро сейчас стоит для тех, кто получил вакцину в самом начале прививочной кампании. Однако, в минздраве по-прежнему затрудняются ответить, в какие сроки это должно происходить, и каким должен быть интервал между курсами. На данный момент в Казахстане создана рабочая группа, в состав которой вошли врачи, эксперты, ученые и сотрудники санэпид службы. Как только они систематизируют все имеющиеся данные, то ответ на вопрос по срокам ревакцинации будет получен.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области