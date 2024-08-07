Пока не запретили. Казахстанцы стали активно снимать свои пенсионные накопления

В июле казахстанцы изъяли из ЕНПФ более 72 млрд тенге. Их активность выросла почти в два раза на фоне обсуждений возможного ограничения изъятий пенсионных накоплений. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как правило, деньги, которые хранятся на индивидуальных счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), забрать без веской причины нельзя – они выплачиваются гражданам после их выхода на заслуженный отдых.

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Однако, если у вкладчика накоплена внушительная сумма, то он может подать заявку на изъятие части средств на улучшение жилищных условий или оплату лечения сверх порогов достаточности.

Между тем в июле текущего года наблюдалась повышенная активность среди вкладчиков ЕНПФ. На это обратили внимание специалисты Первого кредитного бюро в своем Telegram-канале Data Hub.

Так, за прошедший месяц было исполнено 62,7 тыс. заявлений на общую сумму в 72,1 млрд тенге. По сравнению с июнем количество обращений выросло на 64%, а общая сумма изъятий – на 81%. Стоит отметить, что это также самый высокий показатель как минимум за последние полтора года.

Около 40,5 млрд тенге из совокупного июльского объема пришлось на улучшение жилищных условий, 20,8 млрд тенге изъяли на лечение. Первый показатель вырос к июню на 50%, второй – более чем в два раза.

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Интересно, что всплеск активности произошел на фоне обсуждений возможного ограничения изъятий средств из ЕНПФ.

Также ранее стало известно, что в Казахстане временно запретят использование пенсионных накоплений на оплату стоматологических услуг – все из-за того, что многие вкладчики таким образом обналичивали деньги, но не получали медицинские услуги.

@Автор: Илья Манаев

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