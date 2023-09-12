Удар током. Полиция переквалифицировала статью по факту гибели девочки в Костанайской области

Напомним, 25 августа в поселке Узунколь Костанайской области 9-летняя девочка получила удар электрическим током во время пенной вечеринки, приуроченной ко Дню молодежи. 12 сентября, поступило сообщение о том, что девочка скончалась.

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По данному факту, начатое ранее досудебное расследование по части 2 статьи 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены, отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних» была переквалифицирована на часть 3 этой же статьи.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Чиновников уволили в Узункольском районе

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