Медицина оказалась бессильна. Врачи о гибели девочки после пенной вечеринки в Костанайской области

Сегодня была проведена встреча руководства Костанайской областной детской больницы с представителями СМИ.

Главный врач Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов сегодня подтвердил смерть 9-летней девочки, которую ударило током на пенной вечеринке в Узунколе.

«Биологическая смерть наступила в 9.15 До этого наши врачи проводили все необходимые реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, безуспешно. К сожалению, сердце девочки остановилось. В данном случае наши врачи сделали все, что необходимо, что от нас требовалось. Проводилась сердечно-легочная реанимация в течение 30 минут. Но безуспешно. По линии санавиации мы отработали очень быстро. С нашей стороны все мероприятия произведены в срочном порядке. С первых дней были назначены консультации с ведущими специалистами Астаны. 30 августа к нам прилетали специалисты из Астаны. К сожалению, медицина оказалась бессильна. Вся область сейчас скорбит», — сказал Нурлан Ержанов.

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Жуткая трагедия произошла 25 августа этого года на центральной площади села Узунколь во время празднования Дня молодежи. Девочку ударило током, она сильно пострадала во время пенной вечеринки, организованной местным акиматом. Тогда врачи оказали неотложную медицинскую помощь. Девочку госпитализировали в районную больницу.

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