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Президент дал месяц Правительству на улучшение эпидситуации

itcentr.net/uslugi/laboratory

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал месяц Правительству на улучшение эпидситуации в стране, сообщает zakon.kz.

Все поднятые сегодня вопросы должны быть на особом контроле Правительства. Нужен четкий план оперативных действий. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок, — сказал глава государства на совещании по эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране.

Кроме того, глава государства высказался об антиваксерах 

Подписано постановление главного санитарного врача Костанайской области.

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