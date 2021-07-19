Президент дал месяц Правительству на улучшение эпидситуации

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал месяц Правительству на улучшение эпидситуации в стране, сообщает zakon.kz.
Все поднятые сегодня вопросы должны быть на особом контроле Правительства. Нужен четкий план оперативных действий. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок, — сказал глава государства на совещании по эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране.
Подписано постановление главного санитарного врача Костанайской области.
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