Принят приказ министра об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года

Фото из открытых источников
Принят приказ министра просвещения об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.
Читайте также: Учителя: нужно не каникулы сокращать, а упрощать школьную программу
В соответствии с приказом:
1. Учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.
2. Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов проводятся со 2 по 13 июня 2023 года.
3. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов проводятся с 5 по 19 июня 2023 года.
4. Утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:
для обучающихся 9 (10) классов:
1) письменный экзамен по языку обучения в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2023 года;
2) письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) – 6 июня 2023 года;
3) письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом,
выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 9 июня 2023 года;
Читайте также: В Казахстане хотят изменить школьную программу в некоторых классах с 1 сентября
4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 13 июня 2023 года;
Читайте также: Государственный стандарт образования будет пересмотрен. Учебную нагрузку обещают снизить в РК
для обучающихся 11 (12) классов:
1) письменный экзамен по языку обучения – 5 июня 2023 года;
2) письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 8 июня 2023 года;
3) устный экзамен по истории Казахстана – 12 июня 2023 года;
4) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 15 июня 2023 года;
5) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 19 июня 2023 года.
Управления образования областей, городов Астана, Алматы и Шымкент принимают меры по организованному завершению учебного года.