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Принят приказ министра об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года

Фото из открытых источников

Принят приказ министра просвещения об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.

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В соответствии с приказом:

1. Учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.
2. Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов проводятся со 2 по 13 июня 2023 года.
3. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов проводятся с 5 по 19 июня 2023 года.
4. Утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов:

1) письменный экзамен по языку обучения в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2023 года;
2) письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) – 6 июня 2023 года;
3) письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом,

выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 9 июня 2023 года;

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4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 13 июня 2023 года;

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для обучающихся 11 (12) классов:

1) письменный экзамен по языку обучения – 5 июня 2023 года;
2) письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 8 июня 2023 года;
3) устный экзамен по истории Казахстана – 12 июня 2023 года;
4) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 15 июня 2023 года;
5) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 19 июня 2023 года.

Управления образования областей, городов Астана, Алматы и Шымкент принимают меры по организованному завершению учебного года.

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