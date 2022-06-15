Прогноз засухи на июнь предоставили синоптики Казгидромета.
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Согласно уточнениям прогноза засухи, Казгидромет сообщает, что на большей части республики июнь прогнозирует быть благоприятным, за исключением Шетского (Карагандинская обл.) и Каркаралинского районов (Амангельдинский район Костанайской обл.) – здесь ожидается умеренная засуха. А вот в Кармакчинском районе (Кызылординская обл.) в июне прогнозируется сильная засуха.
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Напомним, что штормовое предупреждение о возможности наступления засухи в первой декаде июня, Казгидромет выпустил 27 мая.
На остальной территории Казахстана условия увлажнения около нормы, в отдельных районах Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, а также в Мангистауском и Бейнеуском районах Мангистауской области будет умеренно влажно.
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