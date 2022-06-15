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Прогноз засухи на июнь

Прогноз засухи на июнь предоставили синоптики Казгидромета. 

Согласно уточнениям прогноза засухи, Казгидромет сообщает, что на большей части республики июнь прогнозирует быть благоприятным, за исключением Шетского (Карагандинская обл.) и Каркаралинского районов (Амангельдинский район Костанайской обл.) – здесь ожидается умеренная засуха. А вот в Кармакчинском районе (Кызылординская обл.) в июне прогнозируется сильная засуха.

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Напомним, что штормовое предупреждение о возможности наступления засухи в первой декаде июня, Казгидромет выпустил 27 мая.

На остальной территории Казахстана условия увлажнения около нормы, в отдельных районах Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, а также в Мангистауском и Бейнеуском районах Мангистауской области будет умеренно влажно.

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