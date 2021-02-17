Промышленная сфера Костанайской области показывает высокие темпы развития — А.Мухамбетов

Как рассказал на отчетной встрече перед населением глава области, лидирующим направлением является строительство. В прошлом году объем выполненных строительных работ вырос на треть и составил 150,7 миллиардов тенге.

Инвестиции в жилищное строительство соответственно возросли. Они составили порядка 38 миллиардов тенге за 2020 год.

«Рост в сфере сельского хозяйства равняется 21%. Валовой выпуск продукции составил 572 миллиардов тенге. По итогам уборочных работ валовой сбор зерна — 4,1 миллионов тонн. Область занимает первое место в стране по производству муки, второе – по молоку, третье – по производству масла сливочного. Третью позицию среди отраслей оставляет за собой обрабатывающая промышленность – 20% инвестиций. Предприятиями произведено продукции на 868,8 млрд. тенге. Значительный рост обеспечен благодаря увеличению объемов производства продукции машиностроения, металлургии, производству продуктов питания», — заключил глава области.

Напомним, в Костанае состоялась отчетная встреча акима области. В своем докладе он подвел итоги 2020 года и рассказал о планах на 2021 год.

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