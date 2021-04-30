Прошёл год. 17-летнего юношу в Костанайской области так и не нашли

17-летний Руслан Жуванышев пропал в ночь с 28 на 29 апреля 2020 года. Это произошло в посёлке Ильяса Омарова Алтынсаринского района, передает alau.kz

Юношу искали всем поселком. Были задействованы неравнодушные люди, полиция и волонтеры.Во время поисков проверены близлежащие населённые пункты, леса и озера. Однако никаких зацепок по сей день нет.

Руслан был на рыбалке с друзьями, но домой в тот день не вернулся.

Напомним, в сети было опубликовано видеообращение отца и матери Руслана Жуванышева. Родители до сих не теряют надежду и верят, что сын найдётся.

В полиции ранее сообщали, что поиски Руслана Жуванышева продолжаются, но стадия активных поисков прошла.

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