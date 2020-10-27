Птичий грипп в Костанайской области: гибель домашней птицы больше не наблюдается

В Костанайской области от птичьего гриппа погибло 438 тысяч голов птицы. Сейчас ситуация стабилизировалась. Гибель домашней птицы больше не наблюдается, в 4 селах из 10-ти планируется снятие карантина. Однако в управлении ветеринарии подчеркнули, для того, чтобы не повторилась вспышка птичьего гриппа весной, регион заказал новую партию вакцины.

В октябре число закрытых на карантин из-за птичьего гриппа сел в Костанайской области достигло 10-ти. Это в Мендыкаринском, Сарыкольском, Узункольском, Карабалыкском районе и вблизи Аркалыка. По официальным данным, в личных подсобных хозяйствах падеж птицы остановился 3 октября, и сейчас идет работа, чтобы в 4 селах карантин снять. К примеру, это Сокол в Узункольском районе, Маяк в Сарыкольском, Приозерное — в Алтынсаринском.

«Можно смело сказать, на территории Костанайской области ситуация стабилизировалась. Получена вакцина, 491 тысяч доз. Все они были использованы для вакцинации птиц буферной зоны. Это те населенные пункты, которые в радиусе 25 км, где был зафиксирован очаг инфекции. 162 населенных пунктов всего вакцинировали. Всего вакцинировали в частном секторе 343 тысяч голов»,- говорит заместитель руководителя управления ветеринарии Костанайской области Бауржан Бекет.

Вакцинация в личных хозяйствах проходила для населения бесплатно, поэтому, отмечают в управлении ветеринарии, отказов от прививания птицы не было. Птицефабрики региона вакцинировали птицу самостоятельно за свой счет. Так же уже началась выплата компенсации. Люди получили за погибших почти 3 тысячи кур, гусей, уток 8 млн тенге. На рассмотрении находятся документы примерно на 2,5 тыс. голов.

«Среднемесячная стоимость изымаемых птиц, в том числе куры яичных пород 1183 за голову, куры мясных и -1130 тенге, индюки — 6108 тенге, гуси -5783 тенге, утки — 3395 тенге»,- сообщил Бауржан Бекет.

Всего за несколько недель в Костанайской области, по официальным данным, от птичьего гриппа погибло 438 тыс. голов птицы. Чуть больше 5 тыс. — это в частных подворьях и 433 тыс. на птицефабрике «Агроинтерптица» в Аркалыке. Падеж птицы там уже прекратился. По словам Бауржана Бекета, на птицефабрике живых кур не осталось. Изначально, по словам представителей птицефабрики, у них числилось 503 тыс. голов.

«Были спорные вопросы, по решению минсельхоза РК будут возмещаться стоимость изымаемых и уничтоженных птиц в количестве 433066 голов, на них уже документы оформлены. Сейчас стоит вопрос оставшимся 69 тыс.голов , на ним нет подтверждающих документов. Но они имеют право обратиться в судебные органы, по положительному решению суда тогда выплатит Минсельхоз»,- сказал Бауржан Бекет.

Сейчас минсельхоз ждет, когда будет озвучена средняя стоимость живой домашней птицы статистикой за октябрь. Это будет после 10 ноября. Примерная сумма возмещения для птицефабрики составит, возможно, полмиллиарда тенге. Также в управлении ветеринарии подчеркнули, для того, чтобы не допустить новой вспышки птичьего гриппа весной 2021 года, а срок действия уже проставленной вакцины полгода, регион дополнительно заказал новые дозы препарата.

Напомним, ранее восемь сел в Костанайской области были закрыты на карантин из-за птичьего гриппа.

Аркалыкская птицефабрика объявила о приостановке производства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.