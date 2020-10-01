Восемь сел в Костанайской области закрыты на карантин из-за птичьего гриппа

Из-за вспышки птичьего гриппа в Костанайской области закрыли на карантин Аркалыкскую птицефабрику. Здесь уже погибло больше 360 тыс. голов и падеж птицы, как отмечают ветеринары, продолжается. Так же вспышки птичьего гриппа зафиксированы в 8 селах области, там выставлены блокпосты, а погибшая птица сожжена, сообщает alau.kz

Число закрытых на карантин из-за птичьего гриппа сел в Костанайской области выросло до восьми. Это в Мендыкаринском, Сарыкольском, Узункольском, Карабалыкском районе и вблизи Аркалыка. В личных подсобных хозяйствах сейчас погибло почти 3 тыс. голов. Падеж птицы зафиксировали на Аркалыкской птицефабрике, где уже погибло больше 368 тыс. голов и падеж продолжается.

«В очагах инфекции проводятся мероприятия по уничтожению трупов павших птиц путем сжигания, дезинфекция помещений. С населенных пунктов, где установлен карантин прекращен вывоз птицы и продукции птицеводства. Создан ситуационный центр при Департаменте чрезвычайных ситуации области для координации организационных, противоэпизоотических и противоэпидемиологических мероприятий с включением представителей ветеринарных служб области и других заинтересованных государственных органов»,- сказал заместитель руководителя управления ветеринарии Костанайской области Бауржан Бекет.

По словам Бауржана Бекета, создана специальная комиссия для определения стоимости возмещения уничтожаемых птиц. Но деньги выплатят лишь тем, кто имеет на руках документы: это акт о том, что птица погибла действительно от птичьего гриппа, акт об установлении карантина и акт об изъятии птицы. Примерная стоимость, пока она не утверждена окончательно, курицы от 900 до 1200 тенге, гуся — 6000. Сейчас же все силы брошены на вакцинацию. Из республиканского запаса уже поступило 366 218 доз, но регион дополнительно запросил еще 470 тысяч.

«Для вакцинации привлечены 129 ветеринарных специалистов на территории 10 районов и городах в 78 населенных пунктах области. Вакцинировано 170 470 голов птиц в личных подсобных хозяйствах, вакцинация продолжается. Птицефабрики проводят вакцинацию за счет собственных финансовых средств, вакцинировано 259 331 голов птиц. Общее количество вакцинированных птиц по области составляет 429 801 голов»,- говорит Бауржан Бекет.

Откуда же появился в регионе птичий грипп? Причиной, по словам экспертов, стали дикие утки. По их словам, эпизоотический анализ показал, что всё началось с падежа дикой птицы, которая сейчас мигрирует с севера на юг. Произошло перезаражение через использование совместных водоёмов.

Напомним, более 500 тысяч цыплят и кур утилизируют из-за птичьего гриппа на Аркалыкской птицефабрике.

Что станет с Аркалыкской птицефабрикой, где подтвердился птичий грипп, рассказал аким Аркалыка.

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