Растет количество пострадавших от укусов бродячими животными в Костанайской области — акимат

Костанайские ветеринары просят глав Алтынсаринского, Денисовского, Камыстинского, Карабалыкского, Наурзумского и Сарыкольского районов поторопиться и открыть пункты временного содержания бродячих животных, которые должны были появиться у них еще в прошлом году.

По словам чиновников, сложность в том, что без них нельзя провести работу по регулированию численности бродячих животных и выделить нужное количество денег из бюджета. Поэтому пока на 2023 год на отлов, временное содержание, чипирование, вакцинацию и стерилизацию по всей области выделено примерно 87 млн тенге.

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«В декабре 2022 года были объявлены государственные закупки для проведения работ по отлову, содержанию и идентификации на 2023 год в пяти городах области — Житикара, Тобыл, Рудный, Костанай, Лисаковск. В настоящее время по отдельным программам регулирования численности бродячих животных проводятся процедуры государственных закупок. Данная работа находится на постоянном контроле Управления ветеринарии», — сообщил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат Шектыбаев.

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Сейчас в Костанайской области, по официальным данным, действует 12 пунктов для временного содержания и 3 частных приюта. Недавно они появились в Амангельдинском, Аулиекольском, Федоровском и Карасуском районах. Аким Костанайской области поручил акиматам ускорить работу по строительству приютов временного содержания для бродячих животных. Ведь ситуация, по его мнению, уже становится тревожной.

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«Анализ показывает, что есть рост обращений населения по укусам бродячих животных. В 2020 году было 1987 фактов, в прошлом — 2308 укусов животными людей и это говорит о том, что нужно принимать решения», — отметил аким Костанайской области.

В качестве примера был приведён опыт Житикаринского района, где с помощью предпринимателей власти открыли пункт временного содержания животных, и теперь на его работу смогли получить деньги уже из бюджета

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