Раздавали конфеты. Жители Костанайской области рассылают сообщение о рудненской трагедии

Сегодня в различных группах жители Костанайской области распространяют сообщение в мессенджере Whatsapp касательно гибели маленьких братьев в Рудном.

«У нас апай ходила. Это её внуки. Они живут в «восьмиквартирке». Дочь пошла в магазин с ними. Зашла в магазин, вышла. Домой пришли домой и спросила «Где взяли?». Они ей сказали «Дядя дал». Она выбросила их в мусорку. Дети вытащили и съели эти конфеты. Ближе к ночи она их положила спать, она слышит они смеются, что-то кричат. Им по 5 с половиной (-прим, лет) Она заходит, а они не адекватные. Она их подняла, а они стоять не могут», — говорится в сообщении.

Данное сообщение не имеет официального подтверждения.

В пресс-службе прокомментировали трагический случай.

«По факту гибели двух 6-летних детей в городе Рудном полиция начала досудебное расследование, в рамках которого проводятся необходимые следственные действия. По поводу рассылки голосовых сообщений информируем, что все доводы в настоящее время проверяются полицией в рамках начатого досудебного расследования», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В управлении здравоохранения области сообщили, что отравление ядовитыми веществами не исключено.

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