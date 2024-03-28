Режим ЧС объявлен в Костанайской области

Информацию распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

«На территории Костанайской области в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В Аркалыке проводят противопаводковые мероприятия. Людей эвакуируют с затопленных территорий.

Аким Костанайской области прибыл в Аркалык. Он сообщил, что все расходы будут покрыты.

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