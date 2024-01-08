Резко понизится температура в Костанайской области

Во второй половине дня на юге области ожидается снег. На западе, востоке, юге области низовая метель.

На западе, востоке области туман. Ветер южный, юго-восточный 9-14, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 25-30, на юге области 17-22 мороза, днем 15-20, на юге

области 5-10 мороза.

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В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с.

Как сообщают костанайские синоптики, температура воздуха ночью 26-28, днем 17-19 мороза.

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По данным сайта rp5.kz, ночью в Костанае ожидается -23-25 градусов, утром — 28 градусов, днем -23 градуса.

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