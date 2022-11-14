USD 462.01
EUR 474.44
RUB 7.67
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Рост ДТП. Как предлагают изменить Костанай полицейские?

Рост ДТП. Как предлагают изменить Костанай полицейские?

Полицейские Костаная обеспокоены ростом погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории города.

За 10 месяцев этого года в Костанае было зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили различные травмы 101 человек и погибло 17-ть. За аналогичный период прошлого года погибших было восемь. Полицейские отмечают, основную часть, а это 55 процентов всех дорожно-транспортных происшествий по-прежнему составляют наезды на пешеходов, в таких ДТП погибло 10 человек.

Читайте также: Под колесами авто в Костанае погибла пенсионерка

«Причинами роста ДТП могли послужить следующие факторы — отмена антиковидных ограничений и отмена удаленного режима работы. В текущем году на улицах областного центра увеличилось количество жителей и гостей города, соответственно увеличился поток транспортных средств в связи с транзитом и деловой активностью+ не маловажным фактором повлиявшим на аварийность послужило увеличение в текущем году количество автотранспорта более чем 4 с половиной тысячи единиц с 69 до 73 тысяч единиц», — сообщил первый заместитель начальника управления полиции Костаная Марат Сахратов.

Читайте также: Трое пострадавших в ДТП за три дня. Как должны вести себя пешеходы?

Несмотря на принимаемые меры, подчеркивают полицейские, стабилизировать аварийность не удается. Нужны серьезные меры. Среди которых, к примеру, установка дополнительных секций светофора при поворота на пересечении улиц Тәуелсіздік-Алтынсарина, Баймагамбетова-Назарбаева, Бородина-Назарбаева, Тәуелсіздік-Каирбекова, Баймагамбетова-Гоголя. Аким Костаная согласился, что изменения нужны, но рекомендовал полицейским обратить внимание на то, как в автошколах получают права новые участники автомобильного движения.

«Жителей прибавляется, и сдавших на права, в том числе молодых людей. Правильно? Вот нужно смотреть при выдаче прав, посмотрите по всем ДТП, имели ли они опыт. Были ли ни алкогольной или наркологическом опьянении», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Помимо этого аким согласился и с другими предложениями полицейских. Это произвести реконструкцию кольцевого перекрестка ул.Абая — В.Интернационалистов — Баймагамбетова, чтобы сделать дополнительные полосы движения, минуя само кольцо. А на перекрестке улиц Дощанова-Мауленова предлагают добавить еще одну полосу с выездом направо в направлении КЖБИ. Полицейские также просят установить новые светофоры на 6 перекрестах, пешеходные переходы вблизи центрального сквера, Казахско-Французского центра, Ледового дворца на Тауельсиздык перевести в регулируемые с кнопкой вызова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Жаналыктар — 11.11.22