Рост ДТП. Как предлагают изменить Костанай полицейские?

Полицейские Костаная обеспокоены ростом погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории города.

За 10 месяцев этого года в Костанае было зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили различные травмы 101 человек и погибло 17-ть. За аналогичный период прошлого года погибших было восемь. Полицейские отмечают, основную часть, а это 55 процентов всех дорожно-транспортных происшествий по-прежнему составляют наезды на пешеходов, в таких ДТП погибло 10 человек.

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«Причинами роста ДТП могли послужить следующие факторы — отмена антиковидных ограничений и отмена удаленного режима работы. В текущем году на улицах областного центра увеличилось количество жителей и гостей города, соответственно увеличился поток транспортных средств в связи с транзитом и деловой активностью+ не маловажным фактором повлиявшим на аварийность послужило увеличение в текущем году количество автотранспорта более чем 4 с половиной тысячи единиц с 69 до 73 тысяч единиц», — сообщил первый заместитель начальника управления полиции Костаная Марат Сахратов.

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Несмотря на принимаемые меры, подчеркивают полицейские, стабилизировать аварийность не удается. Нужны серьезные меры. Среди которых, к примеру, установка дополнительных секций светофора при поворота на пересечении улиц Тәуелсіздік-Алтынсарина, Баймагамбетова-Назарбаева, Бородина-Назарбаева, Тәуелсіздік-Каирбекова, Баймагамбетова-Гоголя. Аким Костаная согласился, что изменения нужны, но рекомендовал полицейским обратить внимание на то, как в автошколах получают права новые участники автомобильного движения.

«Жителей прибавляется, и сдавших на права, в том числе молодых людей. Правильно? Вот нужно смотреть при выдаче прав, посмотрите по всем ДТП, имели ли они опыт. Были ли ни алкогольной или наркологическом опьянении», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Помимо этого аким согласился и с другими предложениями полицейских. Это произвести реконструкцию кольцевого перекрестка ул.Абая — В.Интернационалистов — Баймагамбетова, чтобы сделать дополнительные полосы движения, минуя само кольцо. А на перекрестке улиц Дощанова-Мауленова предлагают добавить еще одну полосу с выездом направо в направлении КЖБИ. Полицейские также просят установить новые светофоры на 6 перекрестах, пешеходные переходы вблизи центрального сквера, Казахско-Французского центра, Ледового дворца на Тауельсиздык перевести в регулируемые с кнопкой вызова.

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