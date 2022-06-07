С 1 сентября введут новый урок в школах Казахстана

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По словам президента Академии образования, курс направлен на развитие у обучающихся навыков исследования, анализа, коллаборации, коммуникации.
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Начиная с пятого класса казахстанские школьники начнут изучать курс «Патриотизм и глобальные компетенции». Об этом сообщила президент Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина Мадина Тыныбаева, передает Tengrinews.kz.
«Одной из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года является внедрение в 5-11 классах курса под названием «Патриотизм и глобальные компетенции». Академия отправила проект для ознакомления в региональные методические центры. Уже разместила на сайте. После утверждения некоторых НПА (нормативных правовых актов), связанных с организацией учебного процесса, будут внесены окончательные изменения, а письмо будет направлено для работы в школы», — сообщила Мадина Тыныбаева.
Также ранее сообщалось, что с 1 сентября в школах Казахстана появится предмет «трудовое обучение». Проект предусматривает открытие теплиц при школах.
Кроме того, впервые в школах с седьмого класса вводится педагог-профориентатор, который ориентируется на выбор будущей профессии.
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