С нового года в Казахстане вырастут штрафы

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С 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя.
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МРП меняется каждый год. Его величина в 2022 году вырастет на 5%. Сейчас месячный расчетный показатель равен 2 917 тенге, с нового года будет 3 063 тенге.
В полной мере это на себе почувствуют автовладельцы. Сейчас штраф за превышение скорости до 40 км в час почувствуют 29 170 с 1 января это будет более 30 000, сообщает tengrinews.kz
В министерстве труда и соцзащиты населения РК накануне заявили о повышении пенсий и заработной платы.
Кроме того, сегодня депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в законопроект о республиканском бюджете на 2022-2024 годы
«Все социальные обязательства государства будут выполняться в полном объеме. С учетом роста поступлений за 3 года расходы на социальную сферу планируется увеличить почти на треть. В целом на социальную сферу в 2022-2024 годах выделяется 26,7 триллиона тенге. Эти средства позволяют решить многие социальные проблемы. Главным образом речь идет об индексации социальных выплат, повышении зарплат учителей, врачей, других категорий бюджетников и о строительстве многих социальных объектов», — заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев.
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