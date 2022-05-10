С пострадавшими в результате пожара встретится аким Костаная

Аким города Костаная Марат Жундубаев после выезда на место пожара провел экстренное совещание с руководителями городских служб.

Для временного размещения в профилактории «Дружба» с организацией питания на данный момент обратилось 5 человек, сообщает пресс-служба акимата.

Пострадавшие при пожаре по вопросам оказания необходимой помощи (временное размещение, питание, психологическая помощь) могут обратиться в Ситуационный центр iKomek по номеру 109.

10 мая аким города проведет встречу с пострадавшими от пожара жителями с привлечением ответственных государственных органов.

Напомним, произошло загорание камышитовой растительности вдоль реки Тобол, с последующим переходом огня на близ расположенные хозяйственные постройки, жилые дома.

По предварительным данным сгорело 11 жилых домов, хозяйственные постройки (количество уточняется) 3 ед. легкового автотранспорта и 1 ед. грузового автотранспорта.

Пожар локализован в 20 ч. 15 мин. и ликвидирован 21 ч. 24 мин. Жертв и пострадавших нет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.