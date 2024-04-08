Сброс воды уменьшили с Каратомарского водохранилища

Информацию предоставил областной оперативный штаб.

«По состоянию на 10:00 часов 8 апреля текущего года сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3000 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2625 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 2800 м³/с)», — говорится в сообщении.