Сброс воды уменьшили с Каратомарского водохранилища

Кадр из видео
Информацию предоставил областной оперативный штаб.
«По состоянию на 10:00 часов 8 апреля текущего года сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3000 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2625 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 2800 м³/с)», — говорится в сообщении.
Читайте также: Эту весну мы запомним надолго! 80 домов «Колёсных рядов», супермаркет, садоводческие общества в Костанае затопило
Напомним, из-за половодья В Костанае и Костанайском районе объявлен режим ЧС.
Читайте также: Какова обстановка на трассе «Костанай-Тобыл» — видео
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная паводок 2024 РТН