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Сброс воды уменьшили с Каратомарского водохранилища

Фотография для новости Сброс уменьшили с Каратомарского водохранилища

Кадр из видео

Информацию предоставил областной оперативный штаб.

«По состоянию на 10:00 часов 8 апреля текущего года сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3000 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2625 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 2800 м³/с)», — говорится в сообщении.

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Напомним, из-за половодья В Костанае и Костанайском районе объявлен режим ЧС.

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