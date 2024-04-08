Какова обстановка на трассе «Костанай-Тобыл» — видео

Видео с трассы «Костанай-Тобыл» прислали наши читатели. Кадры сделаны в 9.00

Накануне костанайцы вышли на помощь городу. Из мешков сделана изгородь, чтобы задержать воду, и избежать перелива через дорогу — единственную, работающую артерию областного центра.

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На данный момент движение для транспорт открыто. Для грузового ограничено.

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