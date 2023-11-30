Сценарий предстоящей зимы озвучили синоптики

В течение холодного периода на территорию республики предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики.

Зима 2023-2024 ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой с количеством осадков около и больше нормы.

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В предстоящую зиму температурный фон по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°. Только в декабре на большей части Казахстана температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, а на севере и востоке РК ниже нормы на 1°.

В январе и феврале на большей части РК осадки прогнозируются около и больше нормы, в декабре количество осадков ожидается около нормы на большей части страны, меньше нормы — в северной половине республики.

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В январе средняя за месяц температура воздуха также будет выше нормы на два градуса на всей территории Казахстана. Количество осадков в этом месяце предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы — в Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, на востоке области Абай, на юго-востоке Алматинской и области Жетысу, на крайнем севере Мангистауской области.

В марте средняя за месяц температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 2°С. Количество осадков предполагается больше нормы на большей части территории страны.

Сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических норм для рассматриваемого сезона, его следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки).

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