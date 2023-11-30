Дождались! Костанайцы радуются выпавшему снегу

В Костанае 30 ноября наконец-то выпал снег, как и обещали синоптики.

Накануне синоптики сообщали, когда установится снежный покров. Сегодня утром снег выпал. На улицы вышла снегоуборочная техника.

Согласно прогнозу на большей части Казахстана установление снежного покрова прогнозируется в конце первой декады декабря.

В аккаунте alau.kz костанайцы делятся радостными комментариями по поводу выпавшего снега.

Вместе с тем, в некоторых районах учащиеся сегодня не пошли в школу из-за гололеда.

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Информация для водителей!

В связи с улучшением погодных условий, с 9:00 часов открывается движение для всех видов автотранспорта на всех участках автодорог республиканского значения Костанайской области.

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