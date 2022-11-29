Сильный мороз ожидает костанайцев 30 ноября

На юге области снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, северный 7-12, на юге области порывы 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью 23-28, на севере области 31, на юге области 13-18 мороза, днем 15-20, на юге области 8 мороза.

Критерии отмены уроков ЗДЕСЬ!

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 26-28, днем 18-20 мороза.

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