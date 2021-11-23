Ситуацию с новогодними корпоративами прокомментировал Цой

Министр здравоохранения РК Алексей Цой высказался по поводу проведения новогодних корпоративов, передает informburo.kz

«В каждом регионе будут устанавливаться определённые требования по количеству людей, находящихся в организациях общепита или на концертах. Есть определённые требования. Главные санитарные врачи регионов будут определять именно градацию в зависимости от количества посадочных мест, сколько процентов можно в зависимости от зоны», – сказал в кулуарах правительства Алексей Цой.

Министр прокомментировал слова главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина о запрете проведения торжественных мероприятий во всех регионах страны, независимо от зоны по распространению коронавируса.

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«Каждый санврач региона может говорить за свой регион, они уполномочены только в своём регионе принимать решения по усилению мер, если у них есть потенциальные угрозы, или они видят, допустим, выявляемость высокая или миграция населения, тогда они могут принимать меры в своем регионе», – уточнил глава ведомства.

По его словам, сейчас главная задача Минздрава – поддерживать благополучную эпидситуацию.

«Понятно, ситуация улучшилась. Мы видим, спад заболеваемости идёт. Все мы хотим быстро социализироваться. Но коронавирус не ушёл. Локдаун объявляется, что делается у наших приграничных соседей. Мы должны быть насторожены для того, чтобы не повторилось то, что было летом или в прошлом году. Для нас важно сдержать эту ситуацию, быстрее вакцинироваться», – отметил Алексей Цой.

Он добавил, что ВОЗ прогнозирует снижение распространённости Covid-19 до конца первого полугодия следующего года, если будет привито порядка 70% от населения страны.

«То есть будет коллективный иммунитет. Сейчас все страны к этому стремятся. Недостаточно вакцнироваться только в одной стране. В любом случае миграция есть, граждане выезжают в другие страны. Надо, чтобы коллективный иммунитет в целом по миру был», – резюмировал министр здравоохранения.

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