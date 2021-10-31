Ситуацию с пробкой на границе Казахстана с Россией прокомментировали в Минфине

Ситуацию со скоплением автомобилей на границе Казахстана с Россией прокомментировали в Министерстве финансов РК, передает Tengrinews.kz.

Накануне сообщалось о том, что водители большегрузов двое суток стоят в очереди на таможенном посту «Кайрак».

Как пояснили в пресс-службе Минфина, скопление автомобилей наблюдалось со стороны России в связи с введенными карантинными мерами в соседней стране.

«Очередь из грузовых авто образовалась на казахстанско-российском участке границы 30 октября со стороны России перед АПП «Бугристое». На территории Казахстана скоплений не наблюдалось.

Причиной являются введенные с 30 октября 2021 года карантинные меры РФ в соответствии с указом Президента России», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В соответствии с указом в России период с 30 октября по 7 ноября объявлен не рабочими днями, в связи с чем казахстанские и российские перевозчики направились на территорию РК.

В Минфине отметили, что в среднем со стороны России в Казахстан через АПП «Кайрак» (сопредельное АПП РФ «Бугристое») ежедневно проезжают порядка 600 автотранспортных средств, при этом 30 октября количество проехавших АТС резко увеличилось до 860 единиц.

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«По состоянию на 16.00 часов 30 октября ситуация со стороны России стабилизировалась.

В настоящее время скопления АТС со стороны РФ отсутствуют», — подчеркнули в министерстве.

Отметим, органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется документальный контроль за перемещением товаров двойного (военного) назначения, товаров, на которые введены запреты и ограничения, а также товаров, включенных в перечень изъятия ВТО. Данные мероприятия занимают не более 5 минут и не влияют на скопление.

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