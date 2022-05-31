Сколько выплатили погорельцам, потерявшим жильё в Костанае 9 мая?

Размер выплаты напрямую зависел от размера земельного участка, поэтому суммы у всех людей разные. К примеру, некоторые смогли приобрести на эти деньги дома, а кто-то квартиры.

Сергей Минин говорит, что эти воспоминания о пожаре 9 мая, когда за несколько минут у его семьи сгорел дом, останутся с ним навсегда. Из дома он успел забрать лишь документы, отвязать собаку и вывести маму с дочкой. Сегодня, спустя несколько недель после трагедии, Сергей уже обживается в новом жилище. На выплаченную компенсацию, отмечает он, они смогли купить этот дом.

«Как дальше… столько слез, столько семей осталось, как дальше жить, с нуля начинать, какие еще могут быть мысли?», — делится пострадавший Сергей Минин.

По площади, говорит Сергей, дом меньше сгоревшего, но сам участок почти равнозначный — в 4 сотки. Мужчина признается, дом долго не искал, купил первый подходящий по сумме практически сразу, как перечисли деньги по компенсации. Теперь вот обживается. Александр Косолапов — тоже долго не раздумывал перед покупкой нового жилья. Он и его семья, а это семеро человек, после пожара остались без крова. На полученную компенсацию они решили приобрести трехкомнатную квартиру.

«Получилось купить квартиру, но без ремонта. Взял кредит, потому что двухкомнатная мало, у нас был дом три комнаты и веранда у нас в частном доме, взяли в долг, чтобы купить», — говорит пострадавший Александр Косолапов.

Ремонт в новой квартире Косолаповы делают самостоятельно. Глава семьи говорит, что хочет заселиться сюда в середине июня. Напомним, что по данным акимата Костаная, погорельцам сейчас выплатили в целом больше 150 млн тенге компенсации. Как отмечают Александр Косолапов и Сергей Минин, дело это решилось быстро. Они остались вполне довольны полученным результатом и помощью, за что очень благодарны всем костанайцам, которые не прошли мимо их беды.

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