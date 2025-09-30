 Ya Metrika Fast
Словно неуправляемые. Массовая авария произошла на большом мосту в Костанае

— Сегодня, 08:52
Изображение для новости: Словно неуправляемые. Массовая авария произошла на большом мосту в Костанае

Кадр из видео

Как сообщают очевидцы, авария произошла сегодня утром на Большом мосту.

Столкнулись несколько автомобилей. После ДТП водители стояли на улице. В момент съемки видео еще несколько автомобилей скользили словно на катке и врезались друг в друга.

Накануне мокрый снег засыпал город. Осадки закончились, но пришли морозы. Сегодня утром было -9 градусов.

Сколько точно авто столкнулись не уточняется. Ожидаем комментарий от полиции.



