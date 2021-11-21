Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области

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22 ноября на севере Костанайской области ожидаются метель, гололед.
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Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на юге области порывы 25 м/с.
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В Костанае ночью и утром 22 ноября ожидается гололед.
Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.
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