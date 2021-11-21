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Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области

Фото из открытых источников

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22 ноября на севере Костанайской области ожидаются метель, гололед.

Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на юге области порывы 25 м/с.

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В Костанае ночью и утром 22 ноября ожидается гололед.

Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

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