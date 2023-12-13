Сообщение для студентов и школьников городов и районов Костанайской области

Сообщение для студентов и школьников распространяют отделы образования городов и районов Костанайской области.

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Информация

об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях (перевод на дистанционную форму обучения)

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 13.12.2023 года занятия в 1 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Накануне некоторые отделы уже объявили о переводе на дистанционное обучение.

Ауа температурасы — 34 гр. Лисаков қаласының1, 2 ауысымдағы 1-11 сынып оқушылары от 13.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха — 34 гр., Учащиеся 1, 2 смены с 1-11 класс школ г.Лисаковск, 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Ауа температурасы -25, -27°С. желдің жылдамдығы 7 м/с. Амангелді ауданының 1 ауысымдағы мектептердiң 0-11 сынып оқушылары 13.12.2023 күні онлайн-оқу форматына көшiрiлдi.

Температура воздуха -25,-27°С. скорость ветра 7 м/с. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Амангельдинского района 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Арқалық қаласы 0-11 сыныптар қашықтан оқу форматына ауыстырылды!

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Армысыздар әріптестер Жангелдин ауданы 1-ші ауысымда 0-11сыныптар қашықтықтан оқытылады. Ауа температурасы -24 гр. жел 3-6 м/с солтүстік солтүстік-шығыс ауаның ылғалдылығы 67%, сезілуі -34 гр

Студенты колледжей г.Костаная первой смены переведены на дистанционное обучение. Колледжи в городах и районах области решение принимают самостоятельно, ориентируясь на температурные показатели.

Ауа температурасы -30-33 гр. Денисов ауданының 1 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 13.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха -30-33 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Денисовского района,

13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Ауа температурасы -31 гр. Науырзым ауданның 1 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 13.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Наурзумского района, 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Ауа температурасы — 34 гр. Лисаков қаласының1, 2 ауысымдағы 1-11 сынып оқушылары от 13.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха — 34 гр., Учащиеся 1, 2 смены с 1-11 класс школ г.Лисаковск, 13.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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