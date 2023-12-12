Устали все! Как проходят онлайн-уроки для костанайских школьников

Начиная с прошлой недели, костанайские школы работают дистанционно из-за сильных морозов, которые установились на всей территории области. Чтобы не отстать от программы, все уроки сейчас проходят онлайн. Причем учителя отмечают, что детям приходится непросто. Ведь очень большую часть материалов они изучают самостоятельно.

Дарья Ешкина — учитель информатики школы -лицея №2 Костаная. Её день практически весь распланирован. Онлайн уроки по расписанию. Тем более у старшеклассников. К примеру, сейчас у нее занятие с десятиклассниками. Она разъясняет им алгоритмы на графах.

«В принципе не сложно. У нас уже был в течение целого года дистанционный формат обучения. Дети уже подготовлены, они активны и за онлайн уроки. Они их предлагают проводить сами. Потому что заинтересованы в изучении материала. заинтересованы в своем образовании», — говорит учитель информатики школы-лицея №2 Костаная Дарья Ешкина.

Плотный день в школе-лицее у всех учителей, которых больше 100. Впереди конец четверти. По сути уже на следующей неделе начнутся итоговые контрольные. Часть педагогов ведут уроки из школы, используя для этого интерактивные доски, собирая классы в ЗУМе. Другие на площадке Online Mektep, где ребенок должен самостоятельно изучить тему и пройти тест, оценка за который идет в Күнделік.

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«В чем сложности? Для учащихся, это огромный объем самостоятельной работы это, в первую очередь, ну, а для педагога — это также большой объем обратной связи. Через различные мессенджеры, приходится проверять и формативное оценивание и СОРы и плюс ко всему взаимодействовать с родителями», — говорит заместитель директора школы-лицея №2 Костаная Елена Калинина.

Дистант — это все же сложно. Особенно с дисциплиной детей, которые, оставаясь дома , не все готовы учиться самостоятельно, а где-то и не понимают сразу полученный материал, к примеру, естественно-математических предметов. Как итог — плохие отметки. Зачастую, родители детям объяснить тему и помочь могут не всегда.

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