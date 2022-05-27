Сообщение от службы 112 для жителей Костанайской области

Штормовое предупреждение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Днем 28 мая на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град.

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Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Костанае днем 28 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

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