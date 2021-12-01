Сообщение с предупреждением распространяет пресс-служба ДЧС Костанайской области

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ДЧС рассылает сообщение жителям Костанайской области.
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Уважаемые жители Костанайской области! По информации филиала РГП «Казгидромет» из-за обледенения на дорогах области образовался гололед!
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает жителей по возможности оставаться дома и принять следующие меры безопасности:
— следует обходить опасные места с наклонной поверхностью;
— не перебегать проезжую часть;
— передвигаться осторожно, ступая на всю подошву;
— при ходьбе ноги в коленях должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
— автомобилистам необходимо снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.
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Также просим воздержаться от загородной поездки без крайней необходимости!
Будьте осторожны! Не забывайте единый телефон службы спасения – 112!
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