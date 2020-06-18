Сотрудники акимата в Костанайской области отказались выйти в рейд по соблюдению карантина

Сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса аким области сообщил, что за месяц мониторинговыми группами проверено 3200 объектов различных форм собственности, где было выявлено более 350 нарушений.

По словам Архимеда Мухамбетова, приостановлена деятельность 13 объектов, составлен 61 протокол об административном правонарушении. На сегодняшний день судами рассмотрено 12 административных дел, по которым наложено столько же административных взысканий в виде штрафов на трёх индивидуальных предпринимателей и 9 физических лиц.

«Отмечу, что соблюдение режима карантина проверяют 40 специальных мониторинговых групп, в составе сотрудников акиматов, местной полицейской службы, управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, которые работают в плановом режиме без выходных. Вместе с тем, 13 июня при организации работы мониторинговых групп в Мендыкаринском районе сотрудники отдела предпринимательства районного акимата и районное управление контроля качества товаров и услуг не вышли на рейдовые мероприятия, ссылаясь на нерабочее время в субботу и отсутствие графика выхода на работу в выходные дни», — сообщил Архимед Мухамбетов.

Глава региона отметил, что такие факты недопустимы и создают основу для предпосылок совершения нарушений санитарного режима.

Напомним, в Костанайской области введены ограничения. В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом глава области обратился к жителям.

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