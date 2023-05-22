Стала известна судьба бегемота из костанайского фонтана

Вопросы реконструкции, благоустройства областного центра сегодня обсудили на аппаратном совещании в акимате Костаная.

Уже сейчас завершаются работы по благоустройству улицы Байтурсынова в границах Тәуелсіздік и Пушкина, где заменили брусчатку и скамейки. Сейчас здесь идет ремонт фонтана. Кстати, в порядок приведут не только его.

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«Принято решение — провести ремонт существующих фонтанов в количестве шести штук, расположенных по улице Байтурсынова в границах улиц Гоголя и Пушкина, пешеходный фонтан вместо бегемотика и центральный, расположенные в парке «Саябак». В настоящее время начаты работы по демонтажу гранитной плитки с чаш фонтанов и подготовка основания. По завершению работ центральный фонтан в парке «Саябак» будет светомузыкальным с изменением водной картинки и периодичностью изменения музыки», — рассказал руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр Сабитов.

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Увидеть обновленные фонтаны костанайцы смогут к 1 июля. К этому времени, как отмечают в акимате Костаная, обещают отремонтировать и центральный сквер. Здесь поменяют скамейки, урны и брусчатку. Правда пока утвержденного эскиза нет. Кстати, как отметил аким областного центра, скульптуру бегемотика, что находилась в фонтане центрального сквера, оставят на прежнем месте, правда теперь бегемот будет украшением первого в городе пешеходного фонтана.

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