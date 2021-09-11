Стрельба в Лисаковске. Подробности происшествия в Лисаковске рассказали полицейские

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В пресс-службе ДП уточнили некоторые подробности происшествия в Лисаковске.
Около 11 утра на пульт 102 Отдела полиции города Лисаковск поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома 3 микрорайона неизвестный ходит с оружием и стреляет.
Для задержания подозреваемого на место происшествия незамедлительно была направлена оперативно-следственная группа.
По прибытию на место установлено, что мужчина совершил убийство соседки и ранил ее дочь из гладкоствольного оружия. Женщина в тяжелом состоянии.
На требования сотрудников полиции сложить оружие, подозреваемый произвел прицельные выстрелы в их сторону и ранил следователя группы.
Для пресечения противоправных действий и в целях безопасности жителей полицейские вынуждены были применить табельное оружие и ранили подозреваемого.
Сотрудниками органов внутренних дел сразу была вызвана скорая помощь для помощи пострадавшим.
В последствии от полученного ранения задержанный скончался в больнице.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, органами прокуратуры изучается вопрос правомерности применения оружия.
О стрельбе ранее сообщили читатели.
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