Технический сбой произошел в ЦОНах Казахстана, передает Polisia.kz.

«На стороне Государственной базы данных “Регистр недвижимости” (далее – ГБД РН) зафиксированы технические сбои работы данной системы, что приводит к недоступности оказания услуг “Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан” и “Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан”. – Указанные сбои происходят периодически после обновления ГБД РН со стороны МЦРИАП и АО “Национальные информационные технологии” (осуществляет техническое сопровождение ГБД РН). По завершении наладочных работ сервис услуги по регистрации и снятию с регистрации по месту жительства миграционной службой будут возобновлены», – сообщили в Комитете миграционной службы МВД РК.