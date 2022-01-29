Тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний, опознали

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Тело, найденное в реке Оредеж в Ленинградской области, принадлежит погибшей при купании на Крещение женщине, сообщил представитель областного управления СК, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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«Ее опознал супруг», — сказал собеседник агентства.
Инструктор назвала роковую ошибку женщины, утонувшей в проруби на Крещение
По его словам, спасатели нашли тело примерно в 150 метрах от Рождественского моста, это в километре от проруби в поселке.
В соцсетях ранее появилось видео трагического инцидента. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из-под воды больше не показывается.
Находившиеся рядом люди безрезультатно пытаются спасти ее, ныряя в воду под крики и плач ребенка погибшей.
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