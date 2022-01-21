USD 434.24
EUR 492.69
RUB 5.67
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаев: Казахстанцы задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в…

Токаев: Казахстанцы задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках

daynews.kz

Vinkmag ad

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что концентрация бизнеса в одних руках — это опасная тенденция для государства, передает Tengrinews.kz.

Президент напомнил, что на одном из заседаний Высшего экономического совета по реформам он уже говорил, что в Казахстане существует олигополия.

«Этот же тезис я повторил в Парламенте 11 января. Надеюсь, все присутствующие здесь знают классическое определение олигополии. Колоссальная концентрация бизнеса в одних руках и одновременное отсутствие возможности заниматься им у других способных к предпринимательству людей — это опаснейшая тенденция для всех государств.

«162 человека владеют половиной состояния». Токаев поручил срочно менять ситуацию

В нашем случае это проявилось с особой силой. Олигополия — это постоянное стремление к диверсификации бизнеса в одних руках, но не к диверсификации экономики страны. То есть один и тот же человек или одна и та же компания и добывает, и перерабатывает, и оперирует банками, и осуществляет кучу других бизнесов, а остальные на подхвате. Им как бы с барского стола», — сказал Токаев на встрече с представителями бизнеса.

Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня — Токаев

Президент заявил, что монополизация бизнеса чревата общественной депрессией.

«Люди задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках. «Чем мы хуже?» Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках. И в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочее. Бизнес проплывает мимо, это порождает депрессию, неверие в общество, неверие в справедливость со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями», — добавил Глава государства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Прогноз погоды на 22-24 января
Следующая новость

Два человека погибли в результате ДТП в Костанайской области