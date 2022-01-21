Токаев: Казахстанцы задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что концентрация бизнеса в одних руках — это опасная тенденция для государства, передает Tengrinews.kz.

Президент напомнил, что на одном из заседаний Высшего экономического совета по реформам он уже говорил, что в Казахстане существует олигополия.

«Этот же тезис я повторил в Парламенте 11 января. Надеюсь, все присутствующие здесь знают классическое определение олигополии. Колоссальная концентрация бизнеса в одних руках и одновременное отсутствие возможности заниматься им у других способных к предпринимательству людей — это опаснейшая тенденция для всех государств.

В нашем случае это проявилось с особой силой. Олигополия — это постоянное стремление к диверсификации бизнеса в одних руках, но не к диверсификации экономики страны. То есть один и тот же человек или одна и та же компания и добывает, и перерабатывает, и оперирует банками, и осуществляет кучу других бизнесов, а остальные на подхвате. Им как бы с барского стола», — сказал Токаев на встрече с представителями бизнеса.