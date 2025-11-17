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Три человека погибли за неделю: полиция озвучила тревожную статистику ДТП в Костанайской области

— Сегодня, 15:18
Изображение для новости: Три человека погибли за неделю: полиция озвучила тревожную статистику ДТП в Костанайской области

alau.kz


За прошедшую неделю на дорогах Костанайской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий три человека погибли, еще 42 получили травмы.

По данным полиции, наиболее распространенными стали лобовые столкновения — зафиксировано 12 таких ДТП. Также произошло 10 наездов на пешеходов, три опрокидывания автомобилей в кювет, а также по одному случаю наезда на стоящее транспортное средство и попутного столкновения.

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Кроме того, с 26 по 28 июня в регионе проводились ночные рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нелегальных гонок, дрифта, а также нарушений правил дорожного движения и общественного порядка.

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За три дня сотрудники полиции выявили 145 административных правонарушений. В том числе:

  • 17 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
  • 49 человек привлечены к ответственности за непристегнутый ремень безопасности;
  • 10 водителей управляли транспортными средствами, не имея права управления.

Полицейские призывают участников дорожного движения соблюдать правила, выбирать безопасную скорость и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.



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