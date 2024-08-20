Трое погибли в результате взрыва. Костанайский суд признал незаконным акт спецрасследования

20 августа Специализированный межрайонный суд по административным делам Костанайской области оглашено решение об удовлетворении иска индивидуального предпринимателя к управлению по инспекции труда акимата Костанайской области об оспаривании акта спецрасследования обстоятельств и причин группового несчастного случая.

11 декабря 2023 года на территории индивидуального предпринимателя «Б» произошел взрыв, который повлек обрушение здания на площади 280 квадратных метров и возгорание на площади пять квадратных метров. В результате взрыва, который повлек обрушение здания и его возгорание, трое работников ТОО «К», арендовавшего часть здания предпринимателя, скончались. Была назначена комиссия по расследованию группового несчастного случая. В результате произошедший групповой несчастный случай с работниками считать связанный с производством.

«Комиссия сделала вывод о том, что работодатель ИП «Б» нарушил правила безопасности и охраны труда. Допустил образование взрывоопасной газовоздушной смеси в свободном объеме. Произошёл взрыв газового баллона, установленного на автомобиле марки «Газель». В результате произошло разрушение строительных конструкций. При этом не принял мер по предотвращению профессиональных рисков на рабочих местах и в технологических процессах, что привело к гибели и причинению травм работников ИП «Б» и ТОО «К», — говорится в информации суда.

В ходе судебного заседания, в результате установления многочисленных процессуальных нарушений, допущенных при проведении спецрасследования ответчиком, акт специального расследования несчастного случая признан незаконным и отменен.

Решение в законную силу не вступило.

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