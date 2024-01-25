Удар током на пенной вечеринке. Расследование дела о гибели девочки в Костанайской области завершено

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Завершено расследование уголовного дела, вызвавшего широкий общественный резонанс, связанного с проведением акиматом Узункольского района культурно-массового мероприятия, в результате которого погибла несовершеннолетняя. Об этом сообщает прокуратура Узункольского района.
Действия обвиняемого лица квалифицированы по статье 306 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Уголовное дело с обвинительным актом поступило в Узункольский районный суд.
Напомним, 25 августа 2023 года в поселке Узунколь 9-летняя девочка получила удар электрическим током во время мероприятия в честь Дня молодежи. Позже школьница скончалась в больнице.
Чиновников уволили из-за этой трагедии.