Угроза наводнения в области. Осуществляется транзитный сброс воды в сторону Костаная

По состоянию на 20.00 часов с Каратомарского гидроузла осуществляется транзитный сброс 1000 м3/сек в сторону города Костанай по каскаду в Сергеевское и далее в Амангельдинское водохранилище.

При объеме сброса 1500 м3/сек и более, р.Тобол, возможно выйдет из берегов по всему его руслу.

Служба 112 распространила SMS с сообщение «В Костанайской области угроза наводнения».

«В связи с угрозой подтопления обращаемся к жителям прилегающих территорий в районе г.Костанай, г.Тобыл, дачные общества, жилые массивы, торгово-развлекательный центр, база отдыха и др., о необходимости следовать рекомендациям уполномоченных структур и эвакуации. Просим не поддаваться панике, местными органами власти ситуация держится на контроле. Подготовлены необходимые пункты эвакуации, техника, мешкотара, инертные материалы», — говорится в сообщении областного акимата.

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В связи с повышением уровня реки Теректы, для обеспечения безопасности проводится заблаговременная эвакуация пенсионеров и детей из села Коктал Аулиекольского района в количестве 32 человек.

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Эвакуация производится в с.Аулиеколь. Эвакопункт находится в пришкольном интернате Аулиекольской начальной школы).

Местными исполнительными органами обеспечена работа по укладке мешкотары, откачке воды, обваловке, засыпке инертных материалов, подготовке обводных каналов.

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