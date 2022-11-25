Уроки отменили из-за гололёда и метели

Информацию распространил отдел образования.

Как сообщают специалисты отдела образования, в Наурзумском районе отменены занятия для учащихся КПП, а так же с 1-8 классы.

На улице гололед.

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В районе им. Б. Майлина дети с 1-4 классы переведены на дистанционное обучение из-за метели и сильного ветра.

В Рудном, с 1 по 11-отмена занятий

В 0-4 классах Джангельдинского района не будет занятий из-за сильного ветра и гололёда.

В Карасуском районе отмена занятий с 1-11 классы Гололед.

Занятия переведены на дистанционное обучение для КПП-4 классов в 13 школах (Ершовская ОШ, Киевская ОШ, Пресногорьковская ОШ, Соколовская ОШ, Суворовская ОШ, Троебратская ОШ, Узункольская ОШ 1, Узункольская ОШ 2, Убаганская ОШ, Бауманская ОСШ, Кировская ОСШ, Российская НШ, Павловская НШ), учатся в 7 школах (Арзамасская ОШ, Новопокровская ОШ, Федоровская ОШ, Белоглинская ОСШ, Куйбышевская ОСШ, Укатканская НШ, Отын-агашская НШ).

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