Усиление ветра, понижение температуры. Прогноз погоды на 2-4 декабря

Фото ALAU.KZ
Со 2 декабря на западные и северные районы Казахстана будет оказывать свое влияние ложбина циклона, где ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед и усиление ветра.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Ближе к 4 декабря, с выходом антициклона из районов Черного моря, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха ночью до 0…5 мороза на западе, до 5…15 мороза на севере и в центре, до 0…10 мороза в южной и юго-восточной половине страны.
Читайте также: Дождь пошёл в первый день зимы в Костанае
От + 5 до -35. Какой погода будет в декабре
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан Костанай Костанайская область новости общество погода прогноз прогноз погоды РТН