Усиление ветра, понижение температуры. Прогноз погоды на 2-4 декабря

Со 2 декабря на западные и северные районы Казахстана будет оказывать свое влияние ложбина циклона, где ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед и усиление ветра.

Ближе к 4 декабря, с выходом антициклона из районов Черного моря, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха ночью до 0…5 мороза на западе, до 5…15 мороза на севере и в центре, до 0…10 мороза в южной и юго-восточной половине страны.

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