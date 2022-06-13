Условный срок получил водитель насмерть сбивший врача в Костанае

В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении И. за нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение по неосторожности тяжкого и среднего тяжести вреда здоровью человека.

15 января в Костанае подсудимый И., управляя служебным автомобилем, превысил скоростной режим и выехал на запрещающий желтый сигнал светофора, вследствие чего совершил наезд на пешехода С., которая переходила по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства.

Потерпевшая С. от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком 2 года, с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

Потерпевший – сын умершей претензий к подсудимому не выразил, на лишении свободы не настаивал.

Подсудимый вину признал в полном объеме, принес извинения потерпевшей стороне.

Санкция части 3 статьи 345 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого И. — чистосердечное раскаяние, заглаживание им морального и иного вреда, причиненного в результате уголовного правонарушения.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Судом И. признан виновным по ст.345 ч.3 УК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет, с применением ст.63 УК, назначенное наказание считать условным, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

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