Уснул по дороге. Найден 9-летний ребенок, пропавший в Костанайской области

Несовершеннолетний Мейрам Зубков пропал с полевого стана, где находился вместе с родителями, которые занимаются выпасом скота.

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, 16 июня около 11 часов с территории крестьянского хозяйства ушла отара овец. Родители стали искать животных, сын находился с ними. Они не заметили, как ребенок ушел в другом направлении и пропал из виду. Самостоятельные поиски не привели к успеху. Около семи часов вечера родители обратились в полицию.

«Розыск ребенка был организован немедленно. В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции, ДЧС и волонтеры — более 200 человек. Были обследованы территории близлежащих поселков, пойма реки, применялась специальная техника, служебно-розыскные собаки. Также применялся дрон. В результате поисковых мероприятий мальчика нашли 17 июня около 8 часов утра в трех километрах от села Молокановка. Это почти 10 километров от места его пропажи. Мейрам Зубков рассказал, что заблудился в степи, когда потерял из виду родителей, которые искали пропавших овец. Он пошел в направлении стана и заблудился. Шел по полю, потом уснул. Поиски ребенка продолжались более 20 часов», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время Мейрам Зубков находится дома, его осмотрели врачи, ребенок чувствует себя хорошо.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков выразил благодарность волонтерам, которые оперативно пришли на помощь в поисках ребенка.

Родители мальчика – Валентина Зубкова и Мейрамбек Болтаев выражают огромную благодарность всем, кто помог искать их сына и работал всю ночь.

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