В акимате Костаная сообщили до скольки будут сегодня курсировать автобусы

alau.kz
Информацию о движении автобусов сегодня, 23 февраля, озвучили в пресс-службе акимата Костаная.
«В связи с ухудшением погодных условий сегодня автобусы по городу курсируют до 18:00 часов», — сообщили в акимате.
Напомним, в Костанайской области закрыты трассы.
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