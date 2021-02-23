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В акимате Костаная сообщили до скольки будут сегодня курсировать автобусы

alau.kz

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Информацию о движении автобусов сегодня, 23 февраля, озвучили в пресс-службе акимата Костаная. 

«В связи с ухудшением погодных условий сегодня автобусы по городу курсируют до 18:00 часов», — сообщили в акимате.

Напомним, в Костанайской области закрыты трассы. 

В Костанае и Рудном отменены уроки. 

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