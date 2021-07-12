USD 429.34
EUR 508.9
RUB 5.78
  1. Home
  2. Здоровье
  3. В Казахстане пересмотрят сроки обязательной вакцинации

В Казахстане пересмотрят сроки обязательной вакцинации

www.vedomosti.ru

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства.

Вице-Премьер в рамках исполнения поручения Главы Государства поручил государственным органам в кратчайшие сроки:

  • разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия коронавирусу;
    до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса;
  • организовать работу по подписанию соглашения с компанией «Pfizer» и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;
  • определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г.;
  • проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования;
  • внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как «Ashyq»;
  • разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
  •  выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.

Напомним, на заседании решено ужесточить карантин в регионах, которые находятся в «красной» зоне.

Читайте также: Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Запретят автобусы в регионах, находящихся в «красной» зоне — МВК