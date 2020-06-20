В Костанайской области вступили новые карантинные ограничения

Правительство Казахстана объявило о новых ограничениях в выходные дни в шести городах Казахстана, а также для населенных пунктов с численностью свыше 50 тысяч человек. К ним относятся и города Костанай и Рудный. С 00.00 20 июня начали действовать ограничения.

На ближайшие выходные 20 — 21 июня приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков. Ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет.

Напомним, опубликовано новое постановление главного санитарного врача Костанайской области.

Аким области провёл заседание оперативного штаба и принял решение об ограничительных мерах.

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